ВМС Великобритании сообщили об обстреле контейнеровоза у берегов Омана
У побережья Омана контейнеровоз был поражен неизвестным снарядом. Об этом сообщил Центр координации морских перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
По данным UKMTO, инцидент произошел в 25 морских милях к северо-востоку от Омана. Снаряд попал в контейнеровоз, повредив несколько контейнеров. Власти проводят расследование.
Второй инцидент, согласно предупреждению UKMTO 037-26, произошел в 20 морских милях к северо-востоку от Омана. Капитан танкера сообщил, что к нему приблизились два артиллерийских катера КСИР, которые не выходили на связь, после чего открыли огонь по судну. Танкер и экипаж находятся в безопасности.
Около 20 судов, направлявшихся через Ормузский пролив, повернули обратно в сторону Омана после того, как иранские военные заявили, что пролив закрыт. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в свою очередь заявило, что американские военные осуществляют морскую блокаду иранских портов.