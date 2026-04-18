Лавров рассказал, как Олбрайт разрешала ему курить в библиотеке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с теплотой вспоминает работу с бывшими госсекретарями США Мадлен Олбрайт и Джоном Керри. Об этом он заявил на Анталийском дипломатическом форуме.
Дипломат вспомнил про инцидент, связанный с незаконным полетом самолета из Флориды на Кубу, который сбили кубинцы. Лавров уточнил, что тогда работал на посту постоянного представителя России в ООН. США потребовали созыва заседания Совета Безопасности. По словам министра, после обмена выступлениями на перерыве он и Олбрайт согласовали два параграфа, которые устроили Москву, Вашингтон и Гавану.
Лавров также вспомнил, что до того, как китайская страховая группа Dajia Insurance Group купила Waldorf Astoria в Нью-Йорке, Олбрайт занимала половину этажа в гостинице.
«Она с теплотой всегда приглашала меня в библиотеку, где стояла пепельница и лежали сигареты, и говорила: «Я знаю, ты куришь. Пожалуйста». Это тоже такой человеческий жест, хотя в то время было запрещено вообще в помещениях, в общественных или государственных, курить», – отметил министр.
Он также рассказал про совместную работу с Керри. Лавров указал, что госсекретарь всегда пытался докопаться до деталей. Глава МИДа также напомнил, что по сирийскому урегулированию он и Керри вместе с другими министрами постоянных членов Совета Безопасности приняли неплохие документы и успели «позаниматься Украиной».
Олбрайт родилась 15 мая 1937 г. в Праге в семье дипломатов. В администрации президента Билла Клинтона она стала госсекретарем, первой женщиной на этом посту, который занимала в 1997-2001 гг.
Керри родился 11 декабря 1943 г. в Денвере в семье дипломата. В 2013-2017 гг. работал в должности госсекретаря США в кабинете президента Барака Обамы.