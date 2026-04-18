Хаменеи: ВМС Ирана готовы нанести «новое горькое поражение» противникам
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хосейни Хаменеи в своем обращении по случаю Дня Армии Исламской Республики Иран заявил, что военно-морские силы страны готовы нанести противнику «новое горькое поражение», передает IRNA.
«Исламская армия сейчас, как и в двух предыдущих навязанных войнах, храбро защищает землю и флаг, которым принадлежит, <...>, плотными и крепкими рядами, плечом к плечу с другими воинами вооруженных сил, сражаясь с двумя армиями<...>; точно так же, как ее беспилотники наносят удары молниеносно по американским и сионистским преступникам, ее храбрые военно-морские силы готовы заставить врагов вкусить горечь новых поражений», – говорится в обращении Хаменеи.
Иранский лидер также призвал развивать возможности армии и сообщил о принятии необходимых для этого мер.
Иран официально аннулировал заключенную договоренность, допускавшую ограниченный коммерческий проход через Ормузский пролив. Причиной такого решения, по утверждению Тегерана, стали действия США, которые, несмотря на неоднократные нарушения своих обязательств, продолжают заниматься «пиратством» и «морским разбоем» под видом блокады.