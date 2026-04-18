Политика

Трамп намекнул на «хорошие новости» по Ирану

Срок перемирия истекает 22 апреля, напомнил президент США
Ведомости

Президент США Дональд Трамп анонсировал «довольно хорошие новости» касательно урегулирования конфликта с Ираном и выразил оптимизм по поводу мирных переговоров. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Однако американский лидер тут же предупредил, что срок перемирия истекает 22 апреля, а без заключения долгосрочной сделки продлевать его бессмысленно.

«К концу дня у нас будет некоторая информация. Диалог продолжается, мы занимаем жесткую позицию», – сказал Трамп.

Ключевой пакистанский посредник, главнокомандующий армией фельдмаршал Асим Мунир, с 15 апреля проводит переговоры в Тегеране. Как пишет The New York Times, три высокопоставленных иранских чиновника, знакомых с ходом переговоров, сообщили, что Иран и США дорабатывают трехстраничный меморандум о взаимопонимании, который закладывает широкие рамки для долгосрочного мирного соглашения. По словам чиновников, говоривших на условиях анонимности, меморандум определяет 60-дневный период для продолжения переговоров и достижения сделки. Они выразили оптимизм, что Тегеран и Вашингтон подпишут меморандум, когда встретятся в Пакистане во второй раз.

Трамп заявил, что США вывезут запасы обогащенного урана из Ирана, однако Иран категорически исключил любую возможность передачи своего обогащенного урана другому государству.

