Трамп намекнул на «хорошие новости» по Ирану

Ключевой пакистанский посредник, главнокомандующий армией фельдмаршал Асим Мунир, с 15 апреля проводит переговоры в Тегеране. Как пишет The New York Times, три высокопоставленных иранских чиновника, знакомых с ходом переговоров, сообщили, что Иран и США дорабатывают трехстраничный меморандум о взаимопонимании, который закладывает широкие рамки для долгосрочного мирного соглашения. По словам чиновников, говоривших на условиях анонимности, меморандум определяет 60-дневный период для продолжения переговоров и достижения сделки. Они выразили оптимизм, что Тегеран и Вашингтон подпишут меморандум, когда встретятся в Пакистане во второй раз.