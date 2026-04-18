Трамп намекнул на «хорошие новости» по Ирану

Трамп намекнул на «хорошие новости» по ИрануСрок перемирия истекает 22 апреля, напомнил президент США
Президент США Дональд Трамп анонсировал «довольно хорошие новости» касательно урегулирования конфликта с Ираном и выразил оптимизм по поводу мирных переговоров. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.
Однако американский лидер тут же предупредил, что срок перемирия истекает 22 апреля, а без заключения долгосрочной сделки продлевать его бессмысленно.
«К концу дня у нас будет некоторая информация. Диалог продолжается, мы занимаем жесткую позицию», – сказал Трамп.
Ключевой пакистанский посредник, главнокомандующий армией фельдмаршал Асим Мунир, с 15 апреля проводит переговоры в Тегеране. Как пишет The New York Times, три высокопоставленных иранских чиновника, знакомых с ходом переговоров, сообщили, что Иран и США дорабатывают трехстраничный меморандум о взаимопонимании, который закладывает широкие рамки для долгосрочного мирного соглашения. По словам чиновников, говоривших на условиях анонимности, меморандум определяет 60-дневный период для продолжения переговоров и достижения сделки. Они выразили оптимизм, что Тегеран и Вашингтон подпишут меморандум, когда встретятся в Пакистане во второй раз.
Трамп заявил, что США вывезут запасы обогащенного урана из Ирана, однако Иран категорически исключил любую возможность передачи своего обогащенного урана другому государству.