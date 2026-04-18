В Иране заявили о недопустимости передачи обогащенного урана другому государству
Иран категорически исключил любую возможность передачи своего обогащенного урана другому государству, пишет Tasnim. Как заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передача урана Соединенным Штатам никогда не рассматривалась как вариант.
Касательно переговорного процесса дипломат отметил, что как только Иран почувствует, что его интересы учтены и обеспечены в рамках соглашения, тогда можно будет говорить, что сделка находится в пределах досягаемости. Багаи добавил, что снятие санкций имеет для Тегерана большое значение, а компенсация причиненного ущерба – особую важность. Неопределенности в переговорах нет, поскольку Иран четко изложил свои позиции, резюмировал он.
17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился передать Вашингтону высокообогащенный уран с ядерных объектов.
«У Ирана нет ядерного оружия, и они согласились с этим. Они согласились вернуть нам ядерную пыль, которая находится глубоко под землей», – сказал Трамп.