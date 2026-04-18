Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Иране заявили о недопустимости передачи обогащенного урана другому государству

Иран категорически исключил любую возможность передачи своего обогащенного урана другому государству, пишет Tasnim. Как заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передача урана Соединенным Штатам никогда не рассматривалась как вариант.

Касательно переговорного процесса дипломат отметил, что как только Иран почувствует, что его интересы учтены и обеспечены в рамках соглашения, тогда можно будет говорить, что сделка находится в пределах досягаемости. Багаи добавил, что снятие санкций имеет для Тегерана большое значение, а компенсация причиненного ущерба – особую важность. Неопределенности в переговорах нет, поскольку Иран четко изложил свои позиции, резюмировал он.

17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился передать Вашингтону высокообогащенный уран с ядерных объектов.

«У Ирана нет ядерного оружия, и они согласились с этим. Они согласились вернуть нам ядерную пыль, которая находится глубоко под землей», – сказал Трамп.

Иран 17 апреля открыл Ормузский пролив для коммерческих судов на время перемирия, но 18 апреля вернул его под строгий контроль военных. Решение пропускать ограниченное число танкеров отменено из-за «пиратства» США, заявили в Тегеране.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её