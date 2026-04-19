Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

В Госдуме предложили добавить услуги сантехников и электриков в платежки ЖКХ

Ведомости

В Госдуме предложили включать платные работы сантехников и электриков в общую квитанцию за ЖКХ с возможностью онлайн-оплаты. Соответствующую инициативу озвучил в беседе с ТАСС депутат нижней палаты парламента Игорь Антропенко («Единая Россия»). Он отметил, что вопрос неоднократно поднимался на встречах с гражданами.

По словам Антропенко, речь идет о дополнительных услугах управляющих компаний – например, устранении неполадок с электрооборудованием или сантехникой внутри квартиры. Сейчас такие работы оплачиваются отдельно, способ расчета зависит от конкретной УК и не всегда предусматривает безналичный или дистанционный платеж.

Депутат считает, что включение этих услуг в общую платежку решит сразу две задачи. Во-первых, это станет гарантией качества выполненных работ для жильцов. Во-вторых, позволит управляющим компаниям получить дополнительный легальный доход – сейчас, как пояснил Антропенко, жители нередко рассчитываются с мастерами напрямую, в обход УК, которая при этом продолжает нести ответственность за возможные последствия.

При этом базовые услуги по содержанию и ремонту общедомового имущества (стояки водоснабжения, отопления, газопроводы) УК оказывают без дополнительной платы. Все, что находится внутри квартиры (разводка труб, электропроводка, замена сантехники и розеток), сейчас оплачивается жильцами отдельно, и далеко не всегда у них есть возможность сделать это онлайн по единому счету. Инициатива Антропенко как раз направлена на устранение этого пробела.

В России с конца 2027 г. планируется введение механизма взыскания задолженности за жилищные и коммунальные услуги в электронном виде. В конце 2026 г. механизм онлайн-уведомлений протестируют в двух или трех регионах России. Сообщения будут направлять гражданам через «Госуслуги» и ГИС ЖКХ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её