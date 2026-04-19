Москалькова провела параллель между геноцидом времен ВОВ и действиями Киева

Угроза сохраняется и сегодня, заявила омбудсмен
Геноцид является одним из главных угроз будущего нашей планеты, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в День памяти жертв геноцида советского народа. 

В своем обращении Москалькова провела параллель между преступлениями нацистов в годы Великой Отечественной войны и действиями Украины в Донбассе после 2014 г. Речь идет, в том числе, о водной и энергетической блокаде полуострова, боевых действий на востоке Украины.

«Мы стали свидетелями запрета русского языка на Украине, уголовного преследования за пророссийскую позицию, запрета выплат жителям Донбасса и Новороссии пенсий, выплат многодетным семьям», – добавила она. 

За отрицание геноцида советского народа будет грозить уголовная ответственность

Омбудсмен сообщила, что российские военные, попавшие в плен в ходе военного конфликта на Украине, «нередко подвергались пыткам, издевательствам, унижению достоинства». Жители Курской области после вторжения ВСУ «удерживались в качестве заложников», хотя по нормам международного гуманитарного права они должны были быть возвращены на Родину.

«Доказательство геноцида в современное время против мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей содержится в докладах Международного общественного трибунала по преступлениям украинских нацистов», – заявила она.

По данным Москальковой, начиная с 2014 г. по настоящее время число пострадавших на востоке Украины достигло 42 000, более 12 000 мирных жителей погибли.

24 февраля 2022 г., в день начала военной операции на Украине, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия проводит боевые действия на Украине для защиты людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Читайте также:Лавров: РФ добьется признания геноцидом преступлений нацистов против народов СССР
