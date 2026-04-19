Москалькова провела параллель между геноцидом времен ВОВ и действиями КиеваУгроза сохраняется и сегодня, заявила омбудсмен
Геноцид является одним из главных угроз будущего нашей планеты, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в День памяти жертв геноцида советского народа.
В своем обращении Москалькова провела параллель между преступлениями нацистов в годы Великой Отечественной войны и действиями Украины в Донбассе после 2014 г. Речь идет, в том числе, о водной и энергетической блокаде полуострова, боевых действий на востоке Украины.
«Мы стали свидетелями запрета русского языка на Украине, уголовного преследования за пророссийскую позицию, запрета выплат жителям Донбасса и Новороссии пенсий, выплат многодетным семьям», – добавила она.
Омбудсмен сообщила, что российские военные, попавшие в плен в ходе военного конфликта на Украине, «нередко подвергались пыткам, издевательствам, унижению достоинства». Жители Курской области после вторжения ВСУ «удерживались в качестве заложников», хотя по нормам международного гуманитарного права они должны были быть возвращены на Родину.
«Доказательство геноцида в современное время против мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей содержится в докладах Международного общественного трибунала по преступлениям украинских нацистов», – заявила она.
По данным Москальковой, начиная с 2014 г. по настоящее время число пострадавших на востоке Украины достигло 42 000, более 12 000 мирных жителей погибли.
24 февраля 2022 г., в день начала военной операции на Украине, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия проводит боевые действия на Украине для защиты людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».