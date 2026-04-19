Лавров: РФ добьется признания геноцидом преступлений нацистов против народа СССР

9 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий отрицание геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны или его одобрение. Понятие «геноцид советского народа» закрепил одноименный закон, вступивший в силу с 1 января 2026 г. Согласно ему, геноцидом признаются «действия нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР».