Лавров: РФ добьется признания геноцидом преступлений нацистов против народа СССР
Российская дипломатия будет добиваться признания геноцидом преступлений нацистов против граждан Советского Союза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении по случаю Дня памяти жертв геноцида советского народа. Он подчеркнул, что Москва намерена закрепить этот статус на международном уровне.
Министр заявил, что Россия продолжит решительно защищать историческую правду, противодействовать попыткам обелить нацистских преступников и их приспешников и пересмотреть международно признанные итоги Второй мировой войны, отметив, что с Москвой солидарно большинство государств.
Лавров отметил, что факты истребления мирного населения на оккупированных территориях подтверждены судебными решениями во многих регионах России. Он также напомнил, что подобная правовая квалификация уже зафиксирована в документах СНГ и ОДКБ.
9 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий отрицание геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны или его одобрение. Понятие «геноцид советского народа» закрепил одноименный закон, вступивший в силу с 1 января 2026 г. Согласно ему, геноцидом признаются «действия нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР».