В детском питании Hipp обнаружили крысиный яд

В детском питании Hipp обнаружили крысиный ядПродукцию отозвали в Австрии, Чехии и Словакии
Австрийская полиция обнаружила крысиный яд в банке детского питания Hipp. Об этом сообщил телеканал CBC News со ссылкой на австрийскую полицию.
Яд был обнаружен покупателем в образце из одной из 190-граммовых банок детского питания из моркови с картофелем. Продукция была отозвана из 1500 супермаркетов Spar в стране. Также детское питание от Hipp отозвали в Чехии и Словакии.
Hipp заявила, что яд мог попасть в продукт «в результате фальсификации».
