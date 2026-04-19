Политика

В детском питании Hipp обнаружили крысиный яд

Продукцию отозвали в Австрии, Чехии и Словакии
Ведомости

Австрийская полиция обнаружила крысиный яд в банке детского питания Hipp. Об этом сообщил телеканал CBC News со ссылкой на австрийскую полицию.

Яд был обнаружен покупателем в образце из одной из 190-граммовых банок детского питания из моркови с картофелем. Продукция была отозвана из 1500 супермаркетов Spar в стране. Также детское питание от Hipp отозвали в Чехии и Словакии.

Hipp заявила, что яд мог попасть в продукт «в результате фальсификации».

В январе «Нестле Россия» отозвала ограниченное количество детского питания в России. Решение было принято в качестве меры предосторожности из-за наличия токсина цереулида (арахидоновой кислоты) в сырье, предоставленном внешним поставщиком.

Отзыв затронул сухие быстрорастворимые молочные и кисломолочные смеси и сухие смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания.

