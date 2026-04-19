При стрельбе в американском городе Шривпорт погибли восемь детей
Жертвами стрельбы в американском городе Шривпорт (штат Луизиана) стали восемь детей, сообщил NBC News со ссылкой на полицию.
Стрельба произошла на 79-й Западной улице, она затронула три дома в этом районе. Стрелок угнал автомобиль, но во время погони в округе Боссье был застрелен полицейскими.
Погибшим было от одного года до 14 лет. Также 10 человек получили ранения. По данным полиции, некоторые из погибших детей «были его потомками». Мотив стрелка неизвестен, но это был бытовой конфликт.
Накануне стрельба произошла на улицах Киева. Мужчина расстреливал людей на улице и в магазине, его убили при задержании. Погибли шесть человек. 19 апреля инцидент со стрельбой произошел в Чернигове. Никто не пострадал, стрелок задержан.