На Украине задержали стрелка из Чернигова
Полиция на Украине задержала подозреваемого в стрельбе в Чернигове, сообщили в полиции региона.
«У мужчины на улице изъяли стартовый пистолет», – говорится в сообщении.
Стрельба в Чернигове произошла 19 апреля. В ходе инцидента, по данным силовиков, никто не пострадал. Изначально сообщалось, что стрелков было двое, но в полиции опровергли эту информацию. Также не подтвердилась информация о том, что стрельба велась по детям.
Инцидент произошел на следующий день после стрельбы в Киеве, где погибли шесть человек. Стрелок был убит при задержании.
Глава нацполиции Украины Иван Выговский сообщил, что стрельба в Киеве началась с бытовой ссоры. Мужчина поссорился с соседом, выстрелил в него из травматического пистолета, после чего вышел на улицу уже с огнестрельным оружием, предварительно совершив поджог своей квартиры.