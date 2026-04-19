ПВО за 12 часов уничтожила 17 беспилотников над четырьмя регионами России
В период с 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.
Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Воронежской, Курской областей и Республики Крым.
Утром в российском оборонном ведомстве сообщали, что силы ПВО России уничтожили 274 украинских беспилотника за сутки.