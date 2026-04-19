Российские силы ПВО сбили 274 беспилотника за сутки
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 274 украинских беспилотника за сутки, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о проведении спецоперации.
Также российские силы сбили шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун».
Над Россией ночью 19 апреля средства ПВО сбили 13 украинских БПЛА. Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Ночью накануне над российскими регионами поразили 258 дронов.