Политика

Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников за ночь

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Беспилотники ликвидированы над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Вечером 18 апреля вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика и Сочи. В 23:25 Росавиация сообщила об отмене временной меры.

В ночь на 18 апреля российские силы ПВО уничтожили 258 беспилотников, а в период с 8:00 до 16:00 мск – еще 46 дронов. В Климовском районе Брянской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата на автобус погибла женщина, еще одна мирная жительница была ранена. 

