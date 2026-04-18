В Брянской области при атаке дрона на автобус погибла женщина
В Климовском районе Брянской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата на автобус погибла женщина, еще одна мирная жительница была ранена. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.
Богомаз уточнил, что на месте работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Над регионом 18 апреля сбили шесть беспилотников.
В период с 8:00 до 16:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 46 украинских дронов, сообщило Минобороны. БПЛА были ликвидированы над территориями Самарской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Нижегородской, Рязанской областей и над акваторией Черного моря.
В ночь на 18 апреля силы ПВО уничтожили 258 беспилотников над Россией.