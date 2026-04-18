Силы ПВО за восемь часов сбили 46 беспилотников над Россией
В период с 8:00 до 16:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников самолетного типа над российской территорией. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.
БПЛА были ликвидированы над территориями Самарской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Нижегородской, Рязанской областей и над акваторией Черного моря.
Ночью 18 апреля силы ПВО уничтожили 258 беспилотников над регионами РФ. Военнослужащие отразили атаки над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом, Черным и Азовским морями.
На фоне попыток ударов Росавиация вводила временные ограничения на работу ряда аэропортов.
За минувшие сутки средства противовоздушной обороны уничтожили девять управляемых авиабомб, один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS и 568 украинских беспилотников самолетного типа.