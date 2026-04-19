Иран подозревает США в намерении возобновить войну под прикрытием переговоров
Иранские официальные лица не подтвердили участие в новом раунде переговоров с США в Исламабаде и выразили опасения, что администрация президента Дональда Трампа использует переговоры как прикрытие для возобновления войны. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс должен был возглавить американскую делегацию на очередном раунде переговоров с Ираном в столице Пакистана, однако уверенности в том, что он поедет на переговоры, нет. В воскресенье Трамп в разговоре с Axios выразил оптимизм: «Я чувствую себя нормально. Концепция сделки готова. Думаю, у нас очень хорошие шансы завершить ее». Ранее в тот же день Трамп заявил, что его посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Пакистан, не упомянув Вэнса.
Иранское государственное информационное агентство опровергло информацию о планируемых переговорах, заявив, что «необоснованные и нереалистичные требования, частые изменения позиций, постоянные противоречия» и продолжающаяся морская блокада со стороны администрации США не оставляют «ясных перспектив для плодотворных переговоров». Несколько иранских чиновников предположили, что истинным намерением Трампа может быть возобновление войны.
В субботу, после того как Трамп отказался снимать блокаду Ормузского пролива, Иран атаковал несколько коммерческих судов. В ответ президент написал в Truth Social: «Иран решил стрелять в Ормузском проливе – полное нарушение нашего соглашения о прекращении огня». Трамп добавил, что его представители прибудут в Исламабад вечером в понедельник для переговоров, и пригрозил уничтожить все электростанции и мосты в Иране в случае отказа от сделки.