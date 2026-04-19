Партия экс-президента Радева лидирует на парламентских выборах в Болгарии
Партия бывшего «пророссийского» президента Болгарии Румена Радева «Прогрессивная Болгария» набирает 38,1% голосов на досрочных парламентских выборах 19 апреля, свидетельствуют данные финального экзитпола исследовательского центра Alpha Research. Об этом сообщает Reuters.
На втором месте – партия «Герб» экс-премьера Бойко Борисова с 15,9%. Третье место заняла коалиция «Продолжаем перемены – демократическая Болгария» (PP-DB) – 14,1%.
Эти выборы стали восьмыми за пять лет в стране с населением около 6,5 млн человек. Радев, евроскептик и бывший военный летчик, выступающий против военной поддержки Украины, ушел с поста президента в январе, чтобы участвовать в выборах, которые были назначены после того, как массовые протесты вынудили уйти в отставку предыдущее правительство в декабре.
Выступая перед журналистами после публикации экзитполов, Радев заявил, что сделает все возможное, чтобы не допустить новых выборов, назвав их «разрушительными для Болгарии». Он выразил готовность работать с коалицией «Продолжаем перемены – демократическая Болгария» по судебной реформе, но не исключил и вариант с формированием правительства меньшинства.
В своей кампании Радев призывал улучшить отношения с Москвой и возобновить свободный поток российской нефти и газа в Европу. Однако коалиция с реформистским блоком PP-DB может смягчить любые «прокремлевские тенденции», отмечает агентство. Alpha Research оценила явку на час до закрытия участков в 47% (в октябре 2024 г. она составила 39%). Окончательные результаты выборов ожидаются в понедельник.