Политика

Песков: России импонируют слова экс-президента Болгарии о диалоге

Москве импонируют слова бывшего президента Болгарии Румена Радева, партия которого победила на парламентских выборах, и некоторых других европейских глав о готовности решать проблемы путем прагматичного диалога с Российской Федерацией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

По словам Пескова, преждевременно было бы делать широкие выводы о том, что общеевропейский климат поменяется.

«Все-таки мы видим, что из Брюсселя идут заявления совсем иного характера», – обратил внимание он.

Представитель Кремля добавил, что Россия приветствует заявления Радева и ряда других лидеров Европы и также считает, что любые противоречия и «несостыковки взаимных интересов» могут и должны решаться «только за столом переговоров».

«Россия никогда не отказывалась от диалога, мы, наоборот, ищем диалог, но чаще всего пока в Европе это не находит взаимности», – отметил Песков.

Reuters со ссылкой на официальные результаты голосования в Болгарии сообщило 20 апреля, что Радев «с большим отрывом» победил на выборах. Агентство заявило, что это «отодвигает на второй план политические силы, которые долгое время доминировали в стране, и потенциально сближает государство, входящее в ЕС и НАТО, с Москвой».

