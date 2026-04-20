WSJ: Иран направит переговорную группу в Исламабад

Ведомости

Иран намерен направить переговорную группу в Исламабад для участия в мирных переговорах с США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, несмотря на отсутствие официального подтверждения со стороны Тегерана, иранские власти уведомили региональных посредников о готовности отправить делегацию на переговоры.

20 апреля официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи сообщил, что в Тегеране еще не приняли решения о втором раунде переговоров с США в Исламабаде. По его словам, «сам акт морской блокады страны является актом агрессии».

В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник президента Стив Уиткофф вылетели в Исламабад для подготовки нового раунда переговоров с Ираном.

7 апреля США и Иран условились о двухнедельном перемирии. 13 апреля американские силы начали военно-морскую блокаду Ормузского пролива. 17 апреля Тегеран в одностороннем порядке открыл пролив для коммерческих судов, но США продолжили блокаду иранских портов. Тогда Исламская Республика опять закрыла пролив.

