Верховный лидер Ирана дал согласие на переговоры с США
Иранская делегация получила согласие верховного лидера Моджтабы Хаменеи на участие в переговорах с США. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
«Иранская команда ждала разрешения от верховного лидера. По словам источника, оно поступило в понедельник вечером», – говорится в материале.
По словам одного из собеседников, иранская сторона затягивала переговоры из-за «очевидного давления» со стороны Корпуса стражей исламской революции на переговорщиков. Целью откладывания даты встречи является достижение «более жесткой позиции»: «Никаких переговоров до прекращения американской блокады».
По данным издания, вице-президент Джей Ди Вэнс отправится в Исламабад утром 21 апреля для переговоров с Ираном по потенциальному соглашению о завершении войны.
20 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вэнс и спецпосланник президента Стив Уиткофф вылетели в Исламабад для подготовки нового раунда переговоров с Ираном. Трамп отверг заявления Ирана о возможном отказе от участия в переговорах.
The Wall Street Journal писала, что Иран также направит переговорную группу в Исламабад.