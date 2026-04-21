Верховный лидер Ирана дал согласие на переговоры с США

Ведомости

Иранская делегация получила согласие верховного лидера Моджтабы Хаменеи на участие в переговорах с США. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

«Иранская команда ждала разрешения от верховного лидера. По словам источника, оно поступило в понедельник вечером», – говорится в материале.

По словам одного из собеседников, иранская сторона затягивала переговоры из-за «очевидного давления» со стороны Корпуса стражей исламской революции на переговорщиков. Целью откладывания даты встречи является достижение «более жесткой позиции»: «Никаких переговоров до прекращения американской блокады».

По данным издания, вице-президент Джей Ди Вэнс отправится в Исламабад утром 21 апреля для переговоров с Ираном по потенциальному соглашению о завершении войны.

20 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вэнс и спецпосланник президента Стив Уиткофф вылетели в Исламабад для подготовки нового раунда переговоров с Ираном. Трамп отверг заявления Ирана о возможном отказе от участия в переговорах. 

The Wall Street Journal писала, что Иран также направит переговорную группу в Исламабад.

