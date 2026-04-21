Путин встретится с главами муниципальных образований
Президент России Владимир Путин встретится с главами муниципальных образований по случаю Дня местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Встреча важная, это не первый раз встречается президент по случаю этого праздника, она весьма содержательная и очень востребованная для президента. Потому что речь идет о встрече с людьми, которые непосредственно на земле занимаются в ежедневном круглосуточном режиме проблемами наших граждан в самых различных населенных пунктах», – сказал пресс-секретарь.
Он отметил, что встреча пройдет в формате свободной беседы в открытом режиме для прессы. Участники встречи расскажут президенту о ситуации в муниципалитетах.
День местного самоуправления ежегодно отмечается в России 21 апреля, в день издания в 1785 г. Жалованной грамоты городам, положившей начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. Праздник был установлен указом Путина от 10 июня 2012 г.