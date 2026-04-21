Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Путин встретится с главами муниципальных образований

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретится с главами муниципальных образований по случаю Дня местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Встреча важная, это не первый раз встречается президент по случаю этого праздника, она весьма содержательная и очень востребованная для президента. Потому что речь идет о встрече с людьми, которые непосредственно на земле занимаются в ежедневном круглосуточном режиме проблемами наших граждан в самых различных населенных пунктах», – сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что встреча пройдет в формате свободной беседы в открытом режиме для прессы. Участники встречи расскажут президенту о ситуации в муниципалитетах.

День местного самоуправления ежегодно отмечается в России 21 апреля, в день издания в 1785 г. Жалованной грамоты городам, положившей начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. Праздник был установлен указом Путина от 10 июня 2012 г.

Читайте также:Дмитрий Медведев обратился к представителям местной власти
