Путин: выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях

Путин: выборы в Госдуму пройдут в непростых условияхПротивники России будут делать все, чтобы внести раскол в общество
Выборы депутатов Госдумы в сентябре 2026 г. пройдут в непростых условиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение».
По словам главы государства, внешние силы могут попытаться повлиять на ситуацию. «Противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества», – отметил Путин.
Президент выразил уверенность, что такие попытки будут пресечены, а избиратели поддержат «конструктивные политические программы и патриотов, людей дела».
Глава страны также напомнил, что 2026 г. объявлен Годом единства народов России, и отметил роль местных сообществ в укреплении сплоченности. По словам Путина, есть много примеров, когда именно единство общества обеспечивало великие победы и достижения отечества.
«И сегодня мы понимаем, что главное – быть вместе, что только благодаря нашей сплоченности мы достигнем целей спецоперации», – подчеркнул президент.
Путин добавил, что солидарность и личная ответственность граждан позволяют реализовывать стратегические приоритеты развития страны на долгосрочную перспективу.
Премия «Служение» учреждена по поручению президента в 2023 г. и вручается за выдающийся вклад муниципальных работников в повышение качества жизни населения.