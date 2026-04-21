Путин призвал не задирать тарифы на услуги ЖКХ
В России нельзя допускать, чтобы тарифы в системе ЖКХ «задирались». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами российских муниципальных образований.
«Но при этом, безусловно, нужно и контролировать, чтобы не произошло то, о чем вы сказали, чтобы тарифы "не задирались". Так как это иногда у нас, к сожалению, бывает в системе жилищного хозяйства. И по очень многим направлениям в системе обслуживания людей там "бум" – тариф начинает расти», – сказал глава государства.
«Ведомости» писали со ссылкой на материалы Генпрокуратуры РФ, что в 2025 г. было возбуждено 1100 уголовных дел в сфере ЖКХ. К административной ответственности привлекли 22 600 лиц, еще 26 500 человек получили предостережение. Среди основных нарушений – износ коммунальной инфраструктуры, неэффективность работы управляющих компаний (УК), недостаток финансирования, завышенные тарифы.
Генпрокуратура РФ привела в пример случай в Ростовской области, когда управляющая компания в течение трех месяцев применяла завышенный тариф ЖКХ без решения общего собрания собственников многоквартирного дома. В регионе провели проверку, жители получили назад 480 000 руб., а директора УК привлекли к административной ответственности.