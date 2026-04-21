Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин призвал не задирать тарифы на услуги ЖКХ

Ведомости

В России нельзя допускать, чтобы тарифы в системе ЖКХ «задирались». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами российских муниципальных образований.

«Но при этом, безусловно, нужно и контролировать, чтобы не произошло то, о чем вы сказали, чтобы тарифы "не задирались". Так как это иногда у нас, к сожалению, бывает в системе жилищного хозяйства. И по очень многим направлениям в системе обслуживания людей там "бум" – тариф начинает расти», – сказал глава государства.

«Ведомости» писали со ссылкой на материалы Генпрокуратуры РФ, что в 2025 г. было возбуждено 1100 уголовных дел в сфере ЖКХ. К административной ответственности привлекли 22 600 лиц, еще 26 500 человек получили предостережение. Среди основных нарушений – износ коммунальной инфраструктуры, неэффективность работы управляющих компаний (УК), недостаток финансирования, завышенные тарифы.

Генпрокуратура РФ привела в пример случай в Ростовской области, когда управляющая компания в течение трех месяцев применяла завышенный тариф ЖКХ без решения общего собрания собственников многоквартирного дома. В регионе провели проверку, жители получили назад 480 000 руб., а директора УК привлекли к административной ответственности.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь