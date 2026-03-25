В 2025 году по инициативе Генпрокуратуры возбуждено 1100 дел в сфере ЖКХ

В 2025 году по инициативе Генпрокуратуры возбуждено 1100 дел в сфере ЖКХПроверки участятся, и виновных будут демонстративно наказывать, прогнозируют эксперты
По материалам проверок Генпрокуратуры РФ в 2025 г. было возбуждено 1100 уголовных дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе ведомства. К административной ответственности привлекли 22 600 лиц, еще 26 500 человек получили предостережение.
Среди основных нарушений в сфере ЖКХ – износ коммунальной инфраструктуры, неэффективность работы управляющих компаний (УК), недостаток финансирования, завышенные тарифы, поделились в прокуратуре. Например, в Ростовской области УК в течение трех месяцев применяла завышенный тариф ЖКХ без решения общего собрания собственников многоквартирного дома. После прокурорской проверки начисления были пересчитаны, жителям вернули излишне уплаченные 480 000 руб., а директора УК привлекли к административной ответственности.
«Проведенные проверки показали, что организации ЖКХ раздували тарифы за счет необоснованного включения в них своих расходов на оплату коллекторских и информационных услуг, аренду непрофильного имущества. Все это перекладывалось на плечи потребителей», – заявил на итоговой коллегии глава Генпрокуратуры Александр Гуцан. Он отметил, что за 2025 г. несправедливые тарифные решения пересмотрены почти на 17 млрд руб. При этом генпрокурор уточнил, что не только сотрудники надзорного органа ответственны за соблюдение законности в сфере ЖКХ. Гуцан считает, что необходимо повышать спрос с должностных лиц жилищных инспекций, гостехнадзора, антимонопольных органов.
Ранее депутаты попросили правительство взять на особый контроль ситуацию с тарифообразованием в ЖКХ. Не все регионы придерживаются федеральных рекомендаций, некоторые необоснованно повышают тарифы, в первую очередь на тепло, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 25 февраля во время отчета правительства о работе в 2025 г. Спикер нижней палаты напомнил, что регулирование тарифов – это ответственность регионов и их полномочия. По его словам, в субъектах рост тарифов доходит до 30%. «Правительство должно контролировать эти вопросы, так как они чувствительны, касаются каждого гражданина», – отметил Володин.
С 1 января тарифы во всех регионах проиндексированы на 1,7% – формально это компенсация увеличения ставки НДС с 20 до 22%, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Грикевич и партнеры» Оксана Грикевич. Но реальная картина начала 2026 г. уже существенно расходится с заявленными 1,7%, говорит она. Например, у жителей Красноярского края, Приморья, Калининградской и Архангельской областей суммы в квитанциях увеличились более чем на 50%. При этом основное повышение тарифов запланировано на 1 октября: рост может составить до 22% в зависимости от региона, отметила Грикевич.
Жилищная сфера имеет хроническую недофинансированность в сегменте содержания домов, говорит зампредседателя комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Сусана Киракосян. В этих условиях в 2025-2026 гг. большинство УК, работающих по упрощенной системе налогообложения, попали под новые требования об уплате НДС. В тех домах, где собственники не проголосовали за включение налога в плату за содержание дома, у УК возник колоссальный кассовый разрыв, сказала она.
Говорить о «завышении тарифов» в жилищной сфере некорректно, продолжает Киракосян. По ее словам, в этой области речь идет не о тарифах, а о плате за содержание жилого помещения. Ее размер утверждается на общем собрании собственников по согласованию с управляющей компанией и формируется рыночным образом. Если жильцы такого решения не принимают, применяются муниципальные ставки. Поэтому управляющие компании не могут произвольно включать в квитанции непрофильные расходы, добавила она.
В 2026 г. усилится государственный контроль за УК, а виновных в нарушениях будут демонстративно наказывать, считает руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев. Не исключает он и того, что на рынке управляющих организаций произойдет укрупнение, а органы исполнительной власти получат дополнительные полномочия для проведения проверок и назначения наказания виновным. При этом качественно ситуация с завышенными тарифами не изменится: руководители УК на местах станут аккуратнее и будут тщательнее маскировать расходы, считает Сергеев.
Примеры проблем с ЖКХ в регионах
В Самарской области жителям многоквартирного дома, которые длительное время жили без горячей воды, пришлось идти за помощью в прокуратуру. Проверка показала, что теплоснабжающая организация не выполнила обязательства по подготовке сетей к отопительному сезону, а муниципалитет не проконтролировал этот процесс. По иску прокуратуры подача горячей воды была восстановлена.
Зимой 2025 г. во Владивостоке произошла масштабная авария на теплотрассе, из-за которой без отопления остались 15 многоквартирных домов. Авария стала следствием несвоевременного проведения профилактических работ. Надзорный орган возбудил дело об административном правонарушении в отношении директора теплоснабжающей организации. После этого ремонтные работы были завершены раньше запланированного срока, а жителям произвели перерасчет платы за период отсутствия отопления на общую сумму 1,2 млн руб..
Жители села Птичье Ставропольского края несколько месяцев получали счета за водоснабжение по завышенным тарифам. Оказалось, что водоснабжающая организация применяла неверный коэффициент при расчетах. Начисления были скорректированы после вмешательства прокуроров, жителям вернули 360 000 руб., которые они излишне уплатили. Руководитель организации был оштрафован за нарушение правил предоставления коммунальных услуг.