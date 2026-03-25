В 2025 году по инициативе Генпрокуратуры возбуждено 1100 дел в сфере ЖКХ

С 1 января тарифы во всех регионах проиндексированы на 1,7% – формально это компенсация увеличения ставки НДС с 20 до 22%, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Грикевич и партнеры» Оксана Грикевич. Но реальная картина начала 2026 г. уже существенно расходится с заявленными 1,7%, говорит она. Например, у жителей Красноярского края, Приморья, Калининградской и Архангельской областей суммы в квитанциях увеличились более чем на 50%. При этом основное повышение тарифов запланировано на 1 октября: рост может составить до 22% в зависимости от региона, отметила Грикевич.