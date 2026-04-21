«Африканский корпус» освободил захваченных в Мали россиянина и украинца

Ведомости

Российский «Африканский корпус» освободил граждан РФ и Украины, захваченных в Мали в 2024 г. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Из плена освобождены геологоразведчик, гражданин Украины Юрий Юров и его российский коллега Олег Грета. Российские медики выявили у них многочисленные заболевания и сильное физическое истощение. Как рассказал геологоразведчик Юров, видео с которым опубликовало Минобороны, бойцы корпуса вызволили его и коллегу буквально за час.

Юров и Грета были захвачены в плен в Нигере в июле 2024 г. джихадистской группировкой «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая связывает себя с «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в РФ). Боевики движения действуют на территории Мали, Северной и Западной Африки.

«Африканский корпус» – военизированное формирование, созданное при Минобороны РФ для выполнения задач на африканском континенте. Корпус создали в 2023 г. на замену действовавшим на континенте структурам ЧВК «Вагнер».

