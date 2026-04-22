Путин проведет совещание по развитию Арктики
Президент России Владимир Путин 23 апреля проведет в формате видеоконференции совещание с членами правительства, посвященное развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. Об этом сообщает Кремль.
С докладами выступят вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, вице-премьер Виталий Савельев, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, а также губернатор Мурманской области Андрей Чибис, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика».