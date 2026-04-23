Силы ПВО сбили 154 украинских беспилотника над регионами России

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о гибели человека при украинской атаке на промышленные предприятия в Новокуйбышевске. Кроме того, фрагменты одного из беспилотников рухнули на крышу многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие на улице, один человек госпитализирован.