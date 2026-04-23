Силы ПВО сбили 154 украинских беспилотника над регионами России

Ведомости

Силы ПВО перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены с вечера до 7:00 23 апреля, говорится в сообщении Минобороны.

Воздушные цели были нейтрализованы в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

Вечером 22 апреля, ночью и утром 23 апреля Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропортах Тамбова («Донское»), Волгограда, Саратова («Гагарин»), Пензы, Череповца, Иванова («Южный»), Ярославля («Туношна»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Ульяновска («Баратаевка»), Самары («Курумоч»), Бугульмы, Нижнекамска («Бегишево»). Мера уже отменена в воздушных гаванях Саратова и Пензы.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о гибели человека при украинской атаке на промышленные предприятия в Новокуйбышевске. Кроме того, фрагменты одного из беспилотников рухнули на крышу многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие на улице, один человек госпитализирован.

