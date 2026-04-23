Песков призвал не верить слухам о перестановках в правительстве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить слухам о перестановках в правительстве после критических замечаний российского лидера Владимира Путина об экономическом росте. Об этом он сказал журналисту Александру Юнашеву, видео опубликовано у него в Telegram-канале.
«Слушайте, это традиционная забава в Telegram-каналах. Не верьте!» – сказал Песков.
15 апреля Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что экономическая динамика в России снижается второй месяц подряд. По его словам, ВВП в январе – феврале сократился на 1,8%, что оказалось ниже ожиданий правительства и Центробанка. Он отметил, что траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центробанка России.
Президент подчеркнул, что ждет от кабмина и ЦБ «предложений по конкретным мерам стимулирования активности экономики». Путин также поручил подготовить предложения по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста экономики, поддержку деловых инициатив.