Принц Гарри приехал на Украину с необъявленным визитом
Принц Великобритании Гарри приехал с визитом в Киев утром 23 апреля, сообщает ITV News.
Младший сын короля Карла III прибыл на Киевский вокзал. На Украину он приехал на поезде с территории Польши.
«Приятно снова оказаться на Украине», – сказал принц.
Последний визит принца Гарри в Киев прошел в сентябре 2025 г. Тогда он посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, а также провел встречи с 200 приглашенными ветеранами. До этого он приезжал на Украину в апреле того же года.