Песков уверен, что у европейцев «холодок по спине» от военной стратегии ФРГ
Когда европейцы читают новую военную стратегию ФРГ, у них тоже пробегает холодок по спине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.
По словам представителя Кремля, главное, чтобы Берлин не затянул всех туда же, куда уже затягивал несколько раз в истории.
22 апреля министр обороны Германии Борис Писториус представил новую военную стратегию ФРГ. Она должна превратить немецкую армию в самую сильную регулярную армию в Европе на фоне якобы угроз со стороны России, писала газета Der Spiegel. По словам министра, вместе с резервистами численность ВС Германии должна вырасти как минимум до 460 000 человек.
30 июля 2025 г. агентства Bloomberg и Reuters, а также немецкое издание Bild сообщали, что правительство Германии намерено обеспечить бундесвер на ближайшие годы крупным оборонным заказом. В него войдут 20 истребителей Eurofighter, от 2000 до 5000 многоцелевых бронемашин Boxer, а также 3500 БМП Patria. Всего более 60 оборонных заказов должен будет утвердить немецкий парламент до конца 2025 г. А их выполнение – инициатива с продолжительным сроком исполнения, до 2034 г.
Если в 2026 г. оборонные траты ФРГ будут составлять 2,8% от ВВП, то в 2029 г. – 3,5%. Это соответствует той планке, которую поставили на саммите НАТО в 2025 г. по доведению военных расходов стран – участниц блока. Но там эта цель привязана к 2035 г. Кроме того, в бюджет до 2029 г. заложена сумма для поддержки Украины – она ежегодно составит 9 млрд евро.