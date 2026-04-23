YAKG46,5+0,43%CNY Бирж.10,93-0,21%IMOEX2 767,52+0,21%RTSI1 162,44+0,21%RGBI120,95+0,17%RGBITR786,96+0,19%
Главная / Политика /

Комитет Госдумы рассмотрел кандидатуры на должность омбудсмена РФ

Ведомости

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества рассмотрел кандидатуры на должность омбудсмена, передает ТАСС.

Среди рассмотренных кандидатур член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев (КПРФ), первый зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР), а также председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия»).

Госдума также планирует рассмотреть кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека 13 мая.

11 марта «Ведомости» со ссылкой на источник сообщали, что Лантратову должны поддержать все фракции. На заседании совета Госдумы отмечали, что должность будет сохранена именно за «Справедливой Россией».

21 апреля истекли полномочия уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. При этом она прекратит находиться на посту только с момента присяги нового омбудсмена. Его должны назначить в течение 30 дней с момента истечения срока полномочий предыдущего (21 мая).

