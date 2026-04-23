Комитет Госдумы рассмотрел кандидатуры на должность омбудсмена РФ

21 апреля истекли полномочия уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. При этом она прекратит находиться на посту только с момента присяги нового омбудсмена. Его должны назначить в течение 30 дней с момента истечения срока полномочий предыдущего (21 мая).