Япония отказалась поставлять оружие Украине по новым правилам

Япония отказалась поставлять оружие Украине по новым правиламЭто связано с отсутствием соглашения между Токио и Киевом и боевыми действиями в стране
Япония не станет поставлять Украине оружие согласно поправкам в три принципа передачи оборонного оборудования и технологий. Об этом сообщает посольство Японии в Москве.
Теперь передача оборонного оборудования Японией возможна без отраслевых ограничений. Для нелетального и неразрушительного оборудования ограничений на получателя нет. Но летальное и разрушительное оборудование может поставляться исключительно в страны, заключившие с Японией «международное соглашение, обязывающее использовать его в соответствии с целями и принципами Устава ООН (Соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий)». Передача оружия в страны, в которых ведутся боевые действия в рамках вооруженного конфликта, «в принципе не допускается».
«Каждый случай будет более тщательно рассматриваться. Также получатели не могут передавать японское оборудование третьим странам без согласия Японии», – указано в сообщении посольства.
Подчеркивается, что до сих пор Япония не поставляла Украине летальное и разрушительное оборудование, сейчас также не рассматривает возможность его передачи. Так как Япония не заключала с Украиной соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий, Киев не может быть получателем.
«В дополнение к этому мы считаем, что ситуация на Украине соответствует определению ситуации в «стране, в которой в настоящее время (считается в России иноагентом) ведутся боевые действия в рамках вооруженного конфликта», – отметили в посольстве.
Правительство Японии приняло решение о внесении частичных изменений в три принципа передачи оборонного оборудования и технологий и руководство по их применению 21 апреля. Прежде Япония не экспортировала оружие, если это нарушало бы международные обязательства страны или договоры с другими государствами, резолюции ООН. Препятствием для экспорта было также состояние конфликта потенциальной страны-импортера. Поправки отменяют эти ограничения и делают возможным экспорт всех видов вооружений, включая летальные.
Изменения происходят в то время, как правительство премьер-министра Санаэ Такаити стремится укрепить оборонную промышленность страны на фоне того, что администрация назвала самой тяжелой ситуацией в области безопасности в Японии со времен Второй мировой войны, отмечает Nikkei Asia. В посте в социальных сетях после объявления изменений Такаити написала, что «ни одна страна теперь не может обеспечить собственный мир и безопасность в одиночку, поэтому необходимо иметь партнеров, поддерживающих друг друга в таких сферах, как оборонное оборудование».
В настоящее время Япония имеет соглашения с 17 странами, включая США и Великобританию.