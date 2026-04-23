SOFL71,94-0,11%CNY Бирж.10,964+0,11%IMOEX2 767,94+0,23%RTSI1 162,62+0,23%RGBI120,88+0,11%RGBITR786,52+0,14%
Главная / Политика /

Путин проведет встречу с президентом Киргизии в Москве

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым во время его визита в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня важный день для российско-кыргызстанских отношений. Во второй половине дня состоится встреча президентов России и Кыргызстана. Президент Жапаров будет в Москве с кратким рабочим визитом», – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что беседа президентов продолжится за рабочим обедом. Песков добавил, что вечером Путина также ожидают несколько встреч непубличного характера.

В конце марта лидеры РФ и Киргизии провели телефонный разговор. Они обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами, а также отдельные темы международной повестки. Путин и Жапаров тогда подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений в духе союзничества и стратегического партнерства.

