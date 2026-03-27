Путин обсудил с Жапаровым вопросы сотрудничества между странами
Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами, а также отдельные темы международной повестки. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.
Кроме того, лидеры двух стран подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений в духе союзничества и стратегического партнерства.
Путин и Жапаров также обменялись мнениями по ключевым направлениям взаимодействия, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы.
Последний телефонный разговор Путина и Жапарова состоялся 6 декабря. Тогда российский лидер поздравил киргизского коллегу с днем рождения. Президент РФ также выразил признательность за гостеприимство, оказанное во время государственного визита в Киргизию 25–26 ноября. Он отметил, что переговоры в Бишкеке придали дополнительный импульс российско-киргизским отношениям углубленного стратегического партнерства и союзничества.