Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Путин обсудил с Жапаровым вопросы сотрудничества между странами

Ведомости

Президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами, а также отдельные темы международной повестки. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.

Кроме того, лидеры двух стран подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений в духе союзничества и стратегического партнерства.

Путин и Жапаров также обменялись мнениями по ключевым направлениям взаимодействия, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы.

Последний телефонный разговор Путина и Жапарова состоялся 6 декабря. Тогда российский лидер поздравил киргизского коллегу с днем рождения. Президент РФ также выразил признательность за гостеприимство, оказанное во время государственного визита в Киргизию 25–26 ноября. Он отметил, что переговоры в Бишкеке придали дополнительный импульс российско-киргизским отношениям углубленного стратегического партнерства и союзничества.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте