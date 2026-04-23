Путин проведет совещание с членами правительства по Арктике

В ноябре 2025 г. Путин провел рабочую встречу с Чибисом, который также возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика». Губернатор тогда отметил, что совместно с Морской коллегией РФ готовятся предложения по единому комплексному проекту развития Арктики и Севморпути. По его словам, сегодня в арктической зоне формируется около 10% ВВП страны при доле населения около 2%.