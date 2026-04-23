SVCB12,72-0,82%CNY Бирж.10,965+0,11%IMOEX2 768,02+0,23%RTSI1 162,64+0,23%RGBI120,88+0,11%RGBITR786,52+0,14%
Путин проведет совещание с членами правительства по Арктике

Президент Владимир Путин проведет совещание с членами правительства России по вопросу развития арктической зоны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Повестка дня – профильный вопрос о развитии арктической зоны и трансарктического транспортного коридора, доложит вице-премьер Юрий Петрович Трутнев», – сказал он.

Кроме того, по его словам, в ходе закрытой части совещания перед главой государства выступят вице-премьер Виталий Савельев, руководитель «Росатома» Алексей Лихачев и глава Мурманской области Андрей Чибис.

В ноябре 2025 г. Путин провел рабочую встречу с Чибисом, который также возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика». Губернатор тогда отметил, что совместно с Морской коллегией РФ готовятся предложения по единому комплексному проекту развития Арктики и Севморпути. По его словам, сегодня в арктической зоне формируется около 10% ВВП страны при доле населения около 2%.

