Путин проведет совещание с членами правительства по Арктике
Президент Владимир Путин проведет совещание с членами правительства России по вопросу развития арктической зоны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Повестка дня – профильный вопрос о развитии арктической зоны и трансарктического транспортного коридора, доложит вице-премьер Юрий Петрович Трутнев», – сказал он.
Кроме того, по его словам, в ходе закрытой части совещания перед главой государства выступят вице-премьер Виталий Савельев, руководитель «Росатома» Алексей Лихачев и глава Мурманской области Андрей Чибис.
В ноябре 2025 г. Путин провел рабочую встречу с Чибисом, который также возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика». Губернатор тогда отметил, что совместно с Морской коллегией РФ готовятся предложения по единому комплексному проекту развития Арктики и Севморпути. По его словам, сегодня в арктической зоне формируется около 10% ВВП страны при доле населения около 2%.