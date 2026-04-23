Песков: Европа вновь проводит разделительную линию
Европа вновь формирует разделительную линию, и Россия должна быть готова к этому. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москве необходимо быть готовой к таким условиям и сохранять устойчивость. «Мы должны отдавать себе отчет, с кем мы имеем дело, мы должны быть сильными и должны достигать своих целей – прежде всего, в ходе спецоперации», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
21 апреля пресс-секретарь президента РФ также отмечал, что стремление Европы к милитаризации и нуклеаризации не способствует стабильности на континенте. Об этом он говорил, комментируя обсуждения возможных франко-польских ядерных учений.
20 марта Песков заявлял, что у Москвы нет точного ответа на вопрос, зачем европейские страны до сих пор провоцируют продолжение конфликта России и Украины.