Песков: стремление Европы к нуклеаризации не способствует стабильности

Франция остается единственной ядерной державой в Евросоюзе. В марте Макрон уже заявлял о планах нарастить число ядерных боеголовок на фоне роста глобальных рисков. Он также пояснял, что страна больше не будет делиться информацией о размерах своего ядерного арсенала.