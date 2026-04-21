Песков: стремление Европы к нуклеаризации не способствует стабильности
Стремление Европы к милитаризации и нуклеаризации не способствует стабильности на континенте. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля комментировал сообщения о возможных франко-польских ядерных учениях. «Это лишний раз, наверное, показывает устремление Европы в плане дальнейшей милитаризации и нуклеаризации с точки зрения ядерного оружия», – отметил Песков.
По его словам, такие шаги «не способствуют стабильности и предсказуемости на европейском континенте». Представитель Кремля подчеркнул, что необходимо уточнить детали, включая тип вооружений и страны, где они могут быть размещены.
20 апреля издание Politico сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск обсуждали проведение совместных учений и обмен информацией в рамках французской инициативы по ядерному сдерживанию.
Франция остается единственной ядерной державой в Евросоюзе. В марте Макрон уже заявлял о планах нарастить число ядерных боеголовок на фоне роста глобальных рисков. Он также пояснял, что страна больше не будет делиться информацией о размерах своего ядерного арсенала.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко 20 апреля отмечал, что Москва учтет планы Франции по размещению ядерного оружия в неядерных странах Европы. Дипломат пояснял, что российские военные будут вынуждены уделить этому особое внимание.