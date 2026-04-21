Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Макрон рассказал об обсуждениях совместных с Польшей военных учений

Ведомости

Франция и Польша проводят обсуждения совместных военных учений, в том числе элементов ядерного сдерживания, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Гданьске, передает Politico.

Президент Франции отметил, что рассматривается «обмен информацией и совместные учения». Речь идет об инициативе страны по вовлечению союзников в систему ядерного сдерживания.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на той же пресс-конференции подтвердил, что республика приняла решение присоединиться к инициативе Франции. Он подчеркнул, что страны осознают необходимость суверенитета ЕС.

20 апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия учтет планы Франции по размещению ядерного оружия в неядерных странах Европы при обновлении списка целей на случай конфликта. По словам дипломата, российские военные будут вынуждены уделить этому особое внимание.

В марте Макрон уже говорил, что Париж увеличит число ядерных боеголовок на фоне роста глобальных рисков. Он отмечал, что страна больше не будет делиться информацией о размерах своего ядерного арсенала.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь