Макрон рассказал об обсуждениях совместных с Польшей военных учений
Франция и Польша проводят обсуждения совместных военных учений, в том числе элементов ядерного сдерживания, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Гданьске, передает Politico.
Президент Франции отметил, что рассматривается «обмен информацией и совместные учения». Речь идет об инициативе страны по вовлечению союзников в систему ядерного сдерживания.
Премьер-министр Польши Дональд Туск на той же пресс-конференции подтвердил, что республика приняла решение присоединиться к инициативе Франции. Он подчеркнул, что страны осознают необходимость суверенитета ЕС.
20 апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия учтет планы Франции по размещению ядерного оружия в неядерных странах Европы при обновлении списка целей на случай конфликта. По словам дипломата, российские военные будут вынуждены уделить этому особое внимание.
В марте Макрон уже говорил, что Париж увеличит число ядерных боеголовок на фоне роста глобальных рисков. Он отмечал, что страна больше не будет делиться информацией о размерах своего ядерного арсенала.