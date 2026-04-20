МИД: Россия учтет планы Парижа о размещении ядерного оружия в Европе

Россия учтет планы Франции по размещению ядерного оружия в неядерных странах Европы при обновлении списка целей на случай конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко «РИА Новости».

Он отметил, что российские военные будут вынуждены уделить этому особое внимание, поскольку французские ядерные силы могут рассредоточиться по объектам на территории других европейских государств, продолжая оперативную деятельность.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж увеличит число ядерных боеголовок на фоне роста глобальных рисков. Он также сказал, что страна больше не будет делиться информацией о размерах своего ядерного арсенала. 14 февраля Макрон сообщал о переговорах с Германией о сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания. По его словам, он запустил стратегический диалог с лидерами стран ЕС, чтобы понять, как связать национальную доктрину с сотрудничеством с другими государствами.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте