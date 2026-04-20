МИД: Россия учтет планы Парижа о размещении ядерного оружия в Европе

В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж увеличит число ядерных боеголовок на фоне роста глобальных рисков. Он также сказал, что страна больше не будет делиться информацией о размерах своего ядерного арсенала. 14 февраля Макрон сообщал о переговорах с Германией о сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания. По его словам, он запустил стратегический диалог с лидерами стран ЕС, чтобы понять, как связать национальную доктрину с сотрудничеством с другими государствами.