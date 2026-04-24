Политика

Туск усомнился в готовности США защищать Европу

Ведомости

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнения в том, что США придут на помощь европейским странам в случае нападения. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

По его словам, Вашингтон считает Польшу своим лучшим и ближайшим союзником в Европе. «Но для меня настоящая проблема заключается в том, как это будет выглядеть на деле, если что-то произойдет», – сказал Туск.

Он пояснил, что сомнения усилились после инцидента с проникновением двух десятков беспилотников в воздушное пространство страны осенью. По его словам, Варшаве было сложно убедить партнеров в своей версии о том, что это была «российская провокация», а не случайность.

Туск отметил, что продолжает рассчитывать на гарантии безопасности НАТО, однако у него возникают сомнения. Кроме того, по его мнению, Россия может «напасть на Европу» в перспективе ближайших месяцев, а не лет.

В Москве такие оценки неоднократно отвергали. Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2025 г. заявлял, что Россия не планирует ни на кого нападать. «Я думаю, что это для здравомыслящих людей понятная провокация или полная некомпетентность», – говорил он.

22 декабря замглавы МИД Сергей Рябков отмечал готовность Москвы юридически закрепить отсутствие намерений нападать на страны ЕС и НАТО. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 9 апреля подчеркивал, что Россия заинтересована во взаимовыгодных и взаимоуважительных отношениях с европейскими государствами. Он также пояснял, что Москва не представляет угрозу ни для одной страны, которая не планирует стать центром для антироссийской деятельности, которая не планирует уничтожать русскоязычное население и которая не собирается каким-то образом подрывать безопасность РФ.

