НАК: Украина находит склонных к радикализму лиц при помощи ИИ
Украинские неонацисты находят интернет-пользователей, склонных к радикализму и готовых на противоправные действия за вознаграждение, при помощи искусственного интеллекта (ИИ), сообщил ТАСС со ссылкой на данные Национального антитеррористического комитета (НАК) России.
Для вербовки молодых людей используются их возрастные и психологические особенности – не до конца сформированные мировоззрение, ценностные установки и критическое мышление, объяснили в ведомстве.
По информации НАК, в социальных сетях и мессенджерах противник ведет активную работу в закрытых группах. Они связаны с международными террористическими движениями, в них продвигаются идеи массовых убийств.
24 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле силовики задержали семерых человек, участвовавших в подготовке теракта. Все они были завербованы спецслужбами Украины посредством Telegram и намеревались подорвать автомобиль с помощью взрывного устройства.
23 апреля ФСБ в Приморском крае предотвратила попытку ГУР Украины завербовать 12-летнего российского школьника. Ребенок купил читы (коды для победы) для онлайн-игры «Стэндофф-2». Когда мальчик перевел деньги, он стал получать в Telegram сообщения с угрозами. Представитель украинских спецслужб сказал школьнику, что его деньги направлены на поддержку украинских военных.