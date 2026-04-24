НАК: Украина находит склонных к радикализму лиц при помощи ИИ

23 апреля ФСБ в Приморском крае предотвратила попытку ГУР Украины завербовать 12-летнего российского школьника. Ребенок купил читы (коды для победы) для онлайн-игры «Стэндофф-2». Когда мальчик перевел деньги, он стал получать в Telegram сообщения с угрозами. Представитель украинских спецслужб сказал школьнику, что его деньги направлены на поддержку украинских военных.