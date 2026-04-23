ФСБ в Приморье предотвратила попытку вербовки школьника
ФСБ в Приморском крае предотвратила попытку ГУР Украины завербовать 12-летнего российского школьника. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала антитеррористической комиссии края.
Ребенок купил читы (коды для победы) для онлайн-игры «Стэндофф-2». Когда мальчик перевел деньги, он стал получать в Telegram сообщения с угрозами. Представитель украинских спецслужб сказал школьнику, что его деньги направлены на поддержку украинских военных. Противник пригрозил сообщить об этом российским правоохранителям и заявил, что за «молчание» нужно заплатить.
Мальчик рассказал о случившемся родителям, которые обратились в органы госбезопасности.
22 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал провокацией украинских спецслужб распространение видео с оскорблениями учителей в соцсетях. По его словам, обращения об оскорбительных для педагогов видео приходят из разных городов России. С помощью этой схемы спецслужбы Киева привлекают аудиторию в свои ресурсы, а затем – в запрещенные сообщества, считает спикер ГД.