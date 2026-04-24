Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MTSS222,5-1,48%CNY Бирж.10,979-0,82%IMOEX2 736,31-1,27%RTSI1 141,29-2,17%RGBI119,89-0,75%RGBITR780,5-0,7%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин посетил выставку, приуроченную к 80-летию Жириновского

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин посетил выставку, подготовленную к 80-летию покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского «Жириновский. Продолжение. ЛДПР». Первые кадры с главой государства опубликовал репортер «Вестей» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Выставка проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» рядом с Кремлем. Экскурсию для главы государства проводит лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Вместе с президентом экспозицию осматривает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

3 апреля пресс-секретарь председателя ЛДПР Элеонора Кавшар сообщала, что выставка будет работать с 11 по 23 апреля.

Экспозиция спроектирована как путешествие на символическом поезде, говорится на партийном сайте. Посетители могут пройти по тематическим станциям, маршрут выстроен хронологически и тематически, что позволяет проследить «путь от политического становления до формирования образа будущего». В «Манеже» Жириновский отмечал свое 70-летие в 2016 г.

Указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР подписал в ноябре 2024 г. президент Путин, оргкомитет возглавил Володин. Всего в план торжеств включено 56 мероприятий, сообщала министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале в мае 2025 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её