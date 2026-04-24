Путин посетил выставку, приуроченную к 80-летию Жириновского
Президент РФ Владимир Путин посетил выставку, подготовленную к 80-летию покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского «Жириновский. Продолжение. ЛДПР». Первые кадры с главой государства опубликовал репортер «Вестей» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Выставка проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» рядом с Кремлем. Экскурсию для главы государства проводит лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Вместе с президентом экспозицию осматривает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
3 апреля пресс-секретарь председателя ЛДПР Элеонора Кавшар сообщала, что выставка будет работать с 11 по 23 апреля.
Экспозиция спроектирована как путешествие на символическом поезде, говорится на партийном сайте. Посетители могут пройти по тематическим станциям, маршрут выстроен хронологически и тематически, что позволяет проследить «путь от политического становления до формирования образа будущего». В «Манеже» Жириновский отмечал свое 70-летие в 2016 г.
Указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР подписал в ноябре 2024 г. президент Путин, оргкомитет возглавил Володин. Всего в план торжеств включено 56 мероприятий, сообщала министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале в мае 2025 г.