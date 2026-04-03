Как ЛДПР отметит 80-летие Владимира Жириновского

Как ЛДПР отметит 80-летие Владимира ЖириновскогоВласть не против популяризировать образ «правильного» оппозиционера, считают эксперты
ЛДПР готовится отметить 80-летний юбилей покойного основателя партии Владимира Жириновского. Он родился 25 апреля 1946 г., а умер 5 апреля 2022 г. Совокупно по всей стране запланировано более 10 000 мероприятий – от научно-экспертных форумов и образовательных программ до культурных акций, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь председателя ЛДПР Элеонора Кавшар.
Главным событием, по ее словам, станет открытие выставки «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж» рядом с Кремлем. Она будет работать с 11 по 23 апреля. В «Манеже» Жириновский, например, отмечал свое 70-летие в 2016 г.
Экспозиция спроектирована как путешествие на символическом поезде – главном агитационном средстве Жириновского, который он называл «самым честным способом встречи с народом», говорится на партийном сайте. Посетители смогут пройти по тематическим станциям, маршрут выстроен хронологически и тематически, что позволяет проследить «путь от политического становления до формирования образа будущего».
Также в 2026 г. ожидается открытие музея Жириновского в Луковом переулке, 9. «Это здание – сердце партии, оттуда закипела политическая жизнь», – отмечал ранее давний соратник Жириновского Ярослав Нилов, исключенный из партии и фракции в Госдуме 25 июня 2025 г. за критику руководства. «Это будет современный, классный, мультимедийный музей, который заставит совершенно по-новому взглянуть на основателя ЛДПР Владимира Жириновского», – анонсировал в мае 2025 г. лидер партии Леонид Слуцкий.
Параллельно с этим запланирован масштабный автопробег по Золотому кольцу России, а также реализуется серия просветительских проектов: выпуск нового биографического издания, публикация ранее не изданных текстов, включая стихи, а также создание документальных фильмов на федеральных телеканалах и запуск тематических поездов в метро, добавила Кавшар.
Череду торжественных мероприятий в 2026 г. открыл памятный концерт в столичном Малом театре 16 января «Жириновский. Начало».
Доверие без срока давности
А в феврале состоялся научно-экспертный форум «Жириновские чтения» в МГИМО. Его посетил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий сферы образования и науки. Он признал, что Жириновский «был одним из тех, кто формировал политическую культуру, задавал тон дискуссиям о развитии государства». В конце декабря 2025 г. был запущен брендированный поезд имени Жириновского – он будет курсировать по российским железным дорогам до конца 2026 г.
Такое чествование политика на государственном уровне способствует нарастанию симпатии не только непосредственно к Жириновскому, но и к ЛДПР, отмечает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Тематические мероприятия логично помогают сохранению интереса к Жириновскому, что перерастает и в интерес к партии в преддверии выборов в Госдуму: «Голосование за ЛДПР – это в немалой степени до сих пор мемориальное голосование за Жириновского».
Основатель ЛДПР – это тот редкий случай, когда политик смог поменять свой образ уже после смерти: от эпатажного депутата до пророка, сказал Макаркин «Ведомостям». И государство, в свою очередь, не против популяризировать образ такого политика – «правильного оппозиционера», государственника, который не хочет развалить страну, а дает лишь верные советы власть имущим, считает он. Кроме того, власти может быть выгодно, чтобы ЛДПР осталась в Госдуме, в связи с чем такая кампания выглядит понятно и уместно, полагает эксперт.
Проводимые ЛДПР мероприятия – это способ напомнить о Жириновском и его партии, а также поддержать ее рейтинги, соглашается социолог Денис Волков. «Рейтинг ЛДПР всегда держался во многом на авторитете Жириновского, он традиционно входил в десятку политиков, пользующихся доверием. Теперь это похоже на ситуацию с коммунистами: у КПРФ – Ленин, у ЛДПР – Жириновский», – указал он.
Указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР подписал в ноябре 2024 г. президент Владимир Путин, оргкомитет возглавил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Всего в план торжеств включено 56 мероприятий, сообщала министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале в мае 2025 г.
Путин называл Жириновского «настоящим лидером старейшей политической партии современной России». Политик шесть раз баллотировался на пост президента России. Наилучшего результата он добился на выборах 2008 г., заняв третье место (9,35%) после Дмитрия Медведева (70,28%) и Геннадия Зюганова (17,72%). Также Жириновский был депутатом всех восьми созывов Госдумы.