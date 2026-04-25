Дуров обвинил французских чиновников в продаже данных криптоинвесторов

Французские власти продают данные владельцев криптокошельков преступникам, теперь государство требует предоставить личные сообщения пользователей социальных сетей. Об этом заявил в Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.

«Французские налоговые чиновники продают данные владельцев криптовалют преступникам <...> + массовые утечки налоговой базы данных», – написал он.

Так Дуров объяснил, почему за 3,5 месяца 2026 г. во Франции произошло уже 41 похищение держателей криптовалют. Он отметил, что Telegram по этим причинам скорее уйдет с французского рынка, чем предоставит чиновникам доступ к сообщениям пользователей.

21 апреля Дуров заявил, что Францию ждут утечки куда более масштабные, чем произошло с национальным агентством страны по выпуску и хранению личных документов (ANTS). Он отметил, что в той ситуации случилась утечка имен, адресов, электронных адресов и номеров телефонов 19 млн человек.

