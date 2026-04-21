Дуров предсказал Франции еще более масштабные утечки
Францию ждут утечки куда более масштабные, чем произошло с национальным агентством страны по выпуску и хранению личных документов (ANTS). Об этом основатель Telegram Павел Дуров заявил в соцсети X.
Дуров обратил внимание, что в ANTS случилась утечка имен, адресов, электронных адресов и номеров телефонов 19 млн человек.
«В будущем утечки станут еще более масштабными, если французское правительство получит то, чего добивается: доступ к зашифрованным чатам и цифровым идентификаторам пользователей социальных сетей», – заявил он.
По данным France Info, ANTS было взломано 20 апреля. Среди утечек данных имя, фамилия, идентификатор, адрес, дата рождения и телефон. Отмечается, что этой информации достаточно для мошенников. В ANTS заявили, что безопасность сайта была усилена. Источник, «близкий к делу», подтвердил France Info, что взлом связан с технической уязвимостью и затронуто не менее 10 млн учетных записей.