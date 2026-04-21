Дуров предсказал Франции еще более масштабные утечки

По данным France Info, ANTS было взломано 20 апреля. Среди утечек данных имя, фамилия, идентификатор, адрес, дата рождения и телефон. Отмечается, что этой информации достаточно для мошенников. В ANTS заявили, что безопасность сайта была усилена. Источник, «близкий к делу», подтвердил France Info, что взлом связан с технической уязвимостью и затронуто не менее 10 млн учетных записей.