Жога объяснил удары Киева по Уралу
Урал находится в зоне досягаемости украинских беспилотников, так как у Киева нет успехов на фронте. Об этом заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.
«Враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости», – написал он в Max.
В Екатеринбурге рано утром БПЛА попал в жилой дом. Обошлось без пострадавших. Один человек госпитализирован. Эвакуировано 50 жильцов, власти предложили им размещение в ПВР на время работы экстренных служб.
Ограничения на рейсы до сих пор действуют в аэропортах Екатеринбурга («Кольцово»), Тобольска («Ремезов») и Челябинска («Баландино»).