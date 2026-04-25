Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,98-0,81%ELFV0,4910%KAZT401+0,15%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,71-0,15%RGBITR780,04-0,06%
Главная / Политика /

Жога объяснил удары Киева по Уралу

Ведомости

Урал находится в зоне досягаемости украинских беспилотников, так как у Киева нет успехов на фронте. Об этом заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

«Враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости», – написал он в Max.

В Екатеринбурге рано утром БПЛА попал в жилой дом. Обошлось без пострадавших. Один человек госпитализирован. Эвакуировано 50 жильцов, власти предложили им размещение в ПВР на время работы экстренных служб.

Ограничения на рейсы до сих пор действуют в аэропортах Екатеринбурга («Кольцово»), Тобольска («Ремезов») и Челябинска («Баландино»).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её