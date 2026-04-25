Политика

Системы ПВО ликвидировали 42 беспилотника над регионами России

Ведомости

Дежурные системы ПВО нейтрализовали 42 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами с 08:00 до 14:00 мск. Об этом сообщило Минобороны России.

Военнослужащие отразили атаки над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Крымом и акваторией Азовского моря.

По данным оборонного ведомства, за сутки средства ПВО ликвидировали 256 дронов и 11 управляемых авиационных бомб. Российские силы также поразили места временного размещения подразделений украинских и иностранных военных в 148 районах.

В ночь на 25 апреля военные сбили 127 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областями, Татарстаном, Крымом, Черным и Азовским морями.

В Екатеринбурге беспилотник врезался в жилой дом. Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал, после атаки за медицинской помощью обратились шесть человек.

