Системы ПВО ликвидировали 42 беспилотника над регионами России
Дежурные системы ПВО нейтрализовали 42 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами с 08:00 до 14:00 мск. Об этом сообщило Минобороны России.
Военнослужащие отразили атаки над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Крымом и акваторией Азовского моря.
По данным оборонного ведомства, за сутки средства ПВО ликвидировали 256 дронов и 11 управляемых авиационных бомб. Российские силы также поразили места временного размещения подразделений украинских и иностранных военных в 148 районах.
В ночь на 25 апреля военные сбили 127 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областями, Татарстаном, Крымом, Черным и Азовским морями.
В Екатеринбурге беспилотник врезался в жилой дом. Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал, после атаки за медицинской помощью обратились шесть человек.