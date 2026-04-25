Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,98-0,81%CHMK4 030+0,25%BISVP10,210%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,71-0,15%RGBITR780,04-0,06%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мишустин рассказал, какой совет ему дал Жириновский при знакомстве

Ведомости

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский был настоящим патриотом, внесшим большой вклад в развитие России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в документальном фильме «Владимир Жириновский» на телеканале «Россия 1».

Председатель правительства подчеркнул, что Жириновский останется в его сердце как мудрый человек, патриот своей страны, который очень много сделал для того, чтобы Россия могла развиваться, развивать экономику, «чтобы людям жилось легче».

Мишустин также рассказал, как пришел в Госдуму знакомиться с лидерами фракций, в том числе с Жириновским. Тот сразу же поспешил дать тогдашнему кандидату на пост главы правительства совет. «Я его прекрасно помню: «Михаил Владимирович, вы же еще только молодой кандидат в председатели правительства Российской Федерации, а уже конкретно отвечаете. Скажите лучше, что вы подумаете, возьмите паузу, дайте поручение», – вспоминает Мишустин.

Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 г. в 75 лет. В ноябре 2024 г. президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании его 80-летия. План торжеств насчитывает 56 мероприятий.

В Центральном выставочном зале «Манеж» с 11 по 23 апреля проходила выставка, подготовленная к 80-летию Жириновского. Ее посетил и Путин. Экспозиция напоминала путешествие на поезде: тематические станции проводили посетителя от политического становления до образа будущего.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её