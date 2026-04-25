Мишустин рассказал, какой совет ему дал Жириновский при знакомстве
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский был настоящим патриотом, внесшим большой вклад в развитие России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в документальном фильме «Владимир Жириновский» на телеканале «Россия 1».
Председатель правительства подчеркнул, что Жириновский останется в его сердце как мудрый человек, патриот своей страны, который очень много сделал для того, чтобы Россия могла развиваться, развивать экономику, «чтобы людям жилось легче».
Мишустин также рассказал, как пришел в Госдуму знакомиться с лидерами фракций, в том числе с Жириновским. Тот сразу же поспешил дать тогдашнему кандидату на пост главы правительства совет. «Я его прекрасно помню: «Михаил Владимирович, вы же еще только молодой кандидат в председатели правительства Российской Федерации, а уже конкретно отвечаете. Скажите лучше, что вы подумаете, возьмите паузу, дайте поручение», – вспоминает Мишустин.
Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 г. в 75 лет. В ноябре 2024 г. президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании его 80-летия. План торжеств насчитывает 56 мероприятий.
В Центральном выставочном зале «Манеж» с 11 по 23 апреля проходила выставка, подготовленная к 80-летию Жириновского. Ее посетил и Путин. Экспозиция напоминала путешествие на поезде: тематические станции проводили посетителя от политического становления до образа будущего.